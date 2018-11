OTTAWA — Pierre-Édouard Bellemare a récolté un but et une aide et les Golden Knights de Vegas ont résisté aux assauts de leurs rivaux en troisième période pour venir à bout des Sénateurs d’Ottawa par le score de 5-3, jeudi.

Jonathan Marchessault, Shea Theodore et Nick Holden ont aidé les Golden Knights à prendre les devants 3-0 avant de voir les Sénateurs y aller d’une remontée.

William Carrier a inscrit l’éventuel but vainqueur après 9:16 de jeu en troisième période et Marc-André Fleury a stoppé 27 lancers.

Matt Duchene, Ryan Dzingel et Thomas Chabot ont touché la cible pour les Sénateurs, qui ont effacé un retard de trois buts. Craig Anderson a effectué 37 arrêts.

L’attaquant recrue des Sénateurs Brady Tkachuk était de retour au jeu après avoir raté neuf rencontres en raison d’une déchirure ligamentaire à la jambe gauche.

Dzingel et Chabot ont marqué dans un intervalle de 64 secondes en troisième période, nivelant la marque à 3-3. Cependant, Carrier a joué les héros en gagnant sa bataille le long de rampe avant de déjouer le défenseur Mark Borowiecki et de surprendre Anderson du côté du bâton.

Bellemare a ajouté un but d’assurance en tirant dans un filet ouvert après qu’Anderson soit entré en contact avec Carrier. Les Sénateurs ont contesté le but, croyant qu’il y avait eu obstruction contre le gardien, mais les arbitres n’ont pas renversé la décision, soulevant l’ire des 15 213 spectateurs présents au Centre Canadian Tire.