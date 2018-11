DALLAS — Devin Shore a brisé l’égalité en touchant la cible pour une deuxième fois dans le match, Anton Khudobin a effectué 33 arrêts et les Stars de Dallas ont battu les Sharks de San Jose 4-3, jeudi.

Le tir de la pointe de Dillon Heatherington a dévié sur la jambe d’un rival pour aboutir sur la lame du bâton de Shore, qui a déjoué le gardien Martin Jones avec 5:47 à faire.

Khudobin a préservé l’avance en frustrant notamment Joe Thornton en échappée avec un peu plus d’une minute à jouer.

Tyler Seguin a récolté un but et une aide et Gemel Smith a aussi marqué pour les Stars.

Evander Kane, Timo Meier et Joe Pavelski ont généré l’offensive des Sharks. Brent Burns a récolté deux aides et Jones a réalisé 18 arrêts.

Thornton disputait un 1500e match dans la LNH en 21 saisons, dont les 14 dernières avec les Sharks. Il est le 19e joueur de l’histoire du circuit à atteindre ce plateau. Thornton a aussi amassé une aide sur le but de Pavelski, sa 1032e en carrière — une de moins que Mario Lemieux, au 11e rang de tous les temps.