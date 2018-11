HIROSHIMA, Japon — Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont pris le troisième rang à l’issue du programme court chez les couples, vendredi, au Trophée NHK de patinage artistique.

Moore-Towers et Marinaro ont amassé 67,70 points pour leur routine. Ils ont été devancés par les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert, qui ont récolté 73,48 points, et les Chinois Cheng Peng et Yang Jin, auteurs d’un pointage de 70,66.

Du côté masculin, le Japonais Shoma Uno a de nouveau dominé le programme court avec 92,49 points. Il a devancé dans l’ordre les Russes Sergei Voronov (91,37) et Dmitri Aliev (81,16). Le Canadien Kevin Reynolds a terminé au 12e et dernier rang en vertu d’un score de 61,14.

Chez les dames, la Russe Elizaveta Tuktamysheva s’est hissée en tête après le programme court.

Tuktamysheva a effectué un triple axel et un triple lutz pour obtenir 76,17 points, terminant seulement 0,09 point devant la favorite locale Satoko Miyahara, tandis que sa compatriote japonaise Mai Mihara finissait troisième avec 70,38 points.

Aucune Canadienne ne prend part à cette compétition.

Le programme libre se déroulera samedi.

Il s’agit du quatrième arrêt de la saison sur le circuit Grand Prix de l’ISU, et l’objectif de la plupart des patineurs ce week-end consiste à se qualifier pour les Finales du Grand Prix, qui se dérouleront à Vancouver du 6 au 9 décembre.