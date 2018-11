SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — La Québécoise Sarah Milette et sa partenaire Rosie MacLennan ont décroché la médaille d’argent lors de l’épreuve synchronisée aux Championnats du monde de trampoline, vendredi.

Il s’agissait de la deuxième médaille en autant de jours pour Milette, de Longueuil, et MacLennan, de King City, en Ontario. Elles avaient contribué à la conquête du bronze la veille dans l’épreuve par équipes.

Les Japonaises Hikaru Mori et Megu Uyama ont remporté la compétition, et les Mexicaines Melissa Flores et Dafne Navarro Loza ont complété le podium.

L’épreuve individuelle féminine aura lieu samedi.