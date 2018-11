DÉTROIT — Andreas Athanasiou et Frans Nielsen, des Red Wings, seront de retour au jeu vendredi soir à Detroit, face aux Rangers de New York.

Les deux ont raté quatre matches. Athanasiou était blessé à une jambe, tandis que Nielsen a subi une commotion cérébrale.

Athanasiou a fourni quatre buts et six points en 11 matches. Nielsen a été complice de six buts en 11 rencontres.

Les Wings ont gagné quatre de leurs cinq derniers matches, après un bien mauvais début de saison (1-7-2).

Les Rangers sont invaincus depuis quatre matches, eux qui montraient un dossier de 3-7-1.