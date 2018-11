NEW YORK — Le FC Cincinnati pourra recruter cinq joueurs évoluant actuellement en MLS pour poser les bases de l’effectif de sa première saison dans la compétition lors du repêchage d’expansion.

La MLS a dévoilé les règles vendredi. Le repêchage aura lieu le 11 décembre. Le FC Cincinnati commencera à jouer en MLS en 2019 et fera partie de l’Association de l’Est.

Depuis 2014, chaque arrivée de nouveaux clubs a permis à deux clubs de recruter parmi la liste des joueurs admissibles. Pour cette raison, le LAFC et le FC Cincinnati sont considérés comme un seul et même ajout de nouveaux clubs. Bien que les deux nouveaux clubs sélectionnent des joueurs lors de deux années consécutives, à des fins de cohérence compétitive, les clubs de MLS dont des joueurs avaient été choisis par le LAFC lors du repêchage d’expansion l’an dernier ne seront pas impliqués dans le repêchage d’expansion 2018, soit les Sounders de Seattle, le Sporting Kansas City, les Earthquakes de San Jose, le Crew de Columbus et le Toronto FC.

Les 18 autres formations, dont le LAFC, pourront protéger 11 joueurs. Les joueurs ayant des clauses de non-échange doivent être protégés. Les joueurs de la génération adidas n’ayant pas gradué avant la fin de la saison 2018 et les joueurs formés par l’équipe sont protégés automatiquement sans faire partie du décompte des 11 joueurs.

Le FC Cincinnati n’aura pas le droit de choisir plus d’un joueur provenant de la même équipe. L’équipe recevra un montant supplémentaire d’allocation monétaire à titre de compensation pour la réduction de nombre de joueurs proposés en raison de l’exemption de certaines équipes.

La liste complète des joueurs susceptibles d’être recrutés par le FC Cincinnati lors du repêchage d’expansion de la MLS sera publiée le 10 décembre.