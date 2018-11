SYDNEY, Australie — L’entraîneur Darren Cahill a annoncé qu’il mettait un terme à un partenariat de quatre ans avec la joueuse no 1 au monde Simona Halep, alors qu’il prévoit prendre une pause de 12 mois pour passer plus de temps avec sa famille.

Dans une publication Instagram, Cahill a annoncé samedi qu’il voulait appuyer «mes enfants alors qu’ils commencent une étape importante de leur vie avec la dernière année au secondaire, le sport et les préparatifs pour l’université prennent de plus en plus de temps».

Sous la tutelle de Cahill, Halep a gagné les Internationaux de France en 2018, son premier titre du Grand Chelem, et elle a terminé la saison au sommet de l’échelle mondiale pour une deuxième année de suite.

«Merci beaucoup Darren Cahill pour le travail ardu et ton incroyable appui, a dit Halep via son compte Twitter. J’ai été chanceuse de pouvoir compter sur toi et quelle aventure nous avons vécue.»

Cahill, qui vit en Australie, a ajouté qu’il allait poursuivre son travail d’analyste au réseau ESPN en 2019 lors des Internationaux d’Australie, de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis.