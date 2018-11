MINNEAPOLIS — Le joueur étoile Joe Mauer a décidé de prendre sa retraite après 15 saisons avec les Twins du Minnesota, selon un rapport qui a été publié vendredi.

Le Minneapolis Star Tribune a rapporté que Mauer a acheté une publicité dans l’édition de dimanche du quotidien pour annoncer qu’il prenait sa retraite. Selon ce qui a été rapporté, Mauer aurait pris cette décision pour des raisons de «santé et ma famille».

Âgé de 35 ans et originaire de St. Paul, au Minnesota, Mauer a vu son contrat de huit saisons et 184 millions $ US arriver à échéance au terme de la dernière saison.

Le conseiller de Mauer, Ron Shapiro, a refusé de commenter le rapport. Il a dit qu’il voulait laisser Mauer confirmer la nouvelle quand il sera prêt à le faire.

Sélectionné au premier rang du repêchage de 2001 par les Twins, Mauer a maintenu une moyenne de ,306 au cours de sa carrière, avec 143 circuits et 923 points produits en 1858 rencontres. Il a frappé 2123 coups sûrs.

Il a été nommé joueur par excellence de la Ligue américaine en 2009 et il a été invité à six reprises au match des étoiles. Mauer a aussi gagné trois Gants d’or et cinq Bâtons d’argent en tant que receveur au cours de sa carrière.

En 2018, Mauer a disputé 127 matchs et a affiché une moyenne de ,282 avec six circuits et 48 points produits. Il a été ennuyé par une commotion cérébrale.