SASKATOON — L’équipe nationale de hockey féminin des États-Unis a atteint la finale de la Coupe des 4 nations grâce à une victoire de 5-1 contre la Suède, vendredi.

Les Américaines, championnes en titre du tournoi, ont conclu le tour préliminaire avec un dossier de 3-0.

L’identité de l’autre finaliste sera connue plus tard vendredi au terme du match entre le Canada et la Finlande. Les deux équipes ont des fiches de 1-1.

La finale sera présentée samedi.

Les États-Unis ont gagné les trois dernières éditions de la Coupe des 4 nations et sont aussi champions du monde et olympiques en titre.

Hannah Brandt a récolté un but et une aide, tandis que Melissa Samoskevich a marqué en infériorité numérique pour les Américaines. Sydney Brodt, Brianna Decker et Dani Cameranesi ont aussi touché la cible, alors qu’Emma Polusny a repoussé 18 lancers.

Sabina Kuller a été la seule à faire bouger les cordages pour la Suède (0-3). Emma Soderberg a cédé cinq fois contre 39 tirs.