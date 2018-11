MILAN — Le Grec et favori Stefanos Tsitsipas affrontera l’Australien Alex de Minaur pour le championnat lors des Finales Next Gen de l’ATP, samedi.

Les deux joueurs avaient échappé seulement une manche lors de leurs trois premiers matchs du tournoi, mais ils ont tous les deux eu besoin de cinq manches pour franchir les demi-finales, vendredi.

«Je sais que ce sera difficile et je vais bien me préparer. Je vais devoir être à 100 pour cent de ma forme», a dit Tsitsipas.

Le tournoi est disputé sous une formule différente avec des manches au premier à quatre jeux et des matchs au meilleur de cinq manches. Les jeux sont disputés sans avantage, sans let et avec un chrono pour le service.

Tsitsipas, qui est 15e au monde, a défait le finaliste en 2017 Andrey Rublev 4-3 (3), 3-4 (5), 4-0, 2-4, 4-3 (2).

Âgé de 20 ans, Tsitsipas, qui a dû subir des traitements à la main gauche au cours du quatrième set après avoir évacué de la frustration, avait perdu seulement un de ses 30 jeux au service avant la demi-finale. Rublev a toutefois brisé son service à trois reprises.

Pour sa part, de Minaur a sauvé les cinq balles de bris qu’il a accordées à Jaume Munar 3-4 (5), 4-1, 4-1, 3-4 (4), 4-2.

De Minaur, deuxième tête de série et 31e au classement de l’ATP, a gaspillé quatre balles de match d’affilée en fin de quatre manche et Munar en a sauvé une autre au service en cinquième manche avant de voir son rival âgé de 19 ans obtenir son billet pour la finale à sa sixième occasion.