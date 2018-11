PHÉNIX — Paul Goydos a réussi un oiselet au 18e trou pour remettre une carte de 65 (moins-6) et se donner une priorité d’un coup au Championnat de la coupe Charles Schwab, vendredi.

À égalité avec Tim Petrovic au terme de la première ronde, Goydos a réussi six oiselets et il n’a commis aucun boguey sur le parcours du club de golf de Phoenix. Il avait gagné cet événement en 2016, à Desert Mountain.

Scott McCarron, un des six joueurs encore dans la course aux points pour une somme de un million de dollars américains, accuse un coup de retard après avoir joué 64. Il a réussi un oiselet lors de ses deux derniers trous et il montre un pointage cumulatif de moins-13.

En vertu d’une ronde de 67, Petrovic se retrouve au troisième rang, à moins-12.

Wes Short fils a signé une carte de 63 pour égaler Duffy Waldorf (65) au quatrième échelon, à moins-9. Vijay Singh (67) et Marco Dawson (65) pointent en sixième position, à moins-8.

Le Canadien Stephen Ames a joué 67 et il est à égalité en huitième place avec Jerry Kelly (67) et le champion en titre, Kevin Sutherland (68).

Bernhard Langer, le meneur aux points, a remis une carte de 70 et le numéro deux, Scott Parel (69), sont au 20e rang, à moins-2.

Langer et Parel pourrait s’emparer des grands honneurs en triomphant à ce tournoi. Miguel Angel Jimenez, Kelly, McCarron et David Toms ont besoin d’une victoire et d’un peu d’aide d’autres golfeurs.