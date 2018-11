CLEVELAND — Jake Evans a réussi un doublé, Charlie Lindgren a repoussé 31 tirs et le Rocket de Laval a inscrit une troisième victoire de suite en l’emportant 5-1, vendredi, face aux Monsters de Cleveland.

Lukas Vejdemo a récolté un but et une aide, tandis que Nikita Scherbak et Alexandre Alain ont aussi touché la cible pour le Rocket (6-7-1). Maxim Lamarche et Alex Belzile ont amassé chacun deux aides.

Sonny Milano a été l’unique buteur des Monsters (7-6-1), qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Matiss Kivlenieks a cédé cinq fois contre 24 lancers.

Alain a lancé le bal après seulement 2:51 de jeu, déviant une passe de la pointe de Lamarche.

Après qu’Evans eut inscrit son premier but de la soirée, Scherbak a porté le score à 3-0 en faveur des visiteurs avec 4:03 à faire au premier vingt. Scherbak a marqué son premier de la saison en complétant une attaque à trois contre deux en déjouant Kivlenieks du revers.

Milano a réduit l’écart en faisant bouger les cordages en avantage numérique avec deux secondes à écouler en deuxième période.

Evans a toutefois redonné un coussin de trois buts au Rocket après 3:03 de jeu en troisième période, puis Vejdemo a porté le coup de grâce 48 secondes plus tard.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer samedi soir, toujours à Cleveland.