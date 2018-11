TORONTO — Six joueurs des Maple Leafs de Toronto ont touché la cible, Patrick Marleau a récolté une 600e mention d’aide en carrière et l’équipe a vaincu les Devils du New Jersey 6-1, vendredi soir.

Les Maple Leafs ont dominé dès le début de la rencontre et ils se sont distancés en deuxième période, alors qu’ils ont enfilé l’aiguille quatre fois.

Les hommes de Mike Babcock ont signé une troisième victoire de suite et ils ont gagné cinq de leurs sept dernières sorties.

John Tavares, Nazem Kadri, Connor Brown, Andreas Johnsson, Morgan Rielly et Tyler Ennis ont tous fait bouger les cordages pour les Maple Leafs. Marleau est devenu le 88e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 assistances.

Le vétéran défenseur Ron Hainsey s’est fait complice de deux buts de l’équipe locale. Frederik Andersen a repoussé 38 des 39 rondelles dirigées vers son filet.

Travis Zajac a fourni la timide réplique des Devils, qui ont vu Keith Kinkaid stopper 26 tirs.