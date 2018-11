DRUMMONDVILLE, Qc — Les Voltigeurs de Drummondville ont inscrit les sept premiers buts du match et ils ont servi une correction de 8-1 à l’Armada de Blainville-Boisbriand, vendredi soir, au Centre Marcel Dionne.

Après un début de saison difficile, les Voltigeurs ont l’air des aspirants que plusieurs attendaient avant le début de la campagne. Ils n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs 10 dernières sorties.

La troupe de Steve Hartley est bien installée au deuxième échelon de l’Association Ouest, à cinq points des Huskies de Rouyn-Noranda, mais avec sept points d’avance sur le Phoenix de Sherbrooke.

Nicolas Beaudin a lancé le bal dès la quatrième minute de jeu et les écluses se sont ouvertes par la suite. Félix Lauzon, à deux occasions, Alex Reid, Pavel Koltygin, Nicholas Girouard, Cédric Desruisseaux et Gregor MacLeod ont enfilé l’aiguille pour les Voltigeurs.

La formation de Drummondville a marqué quatre buts en avantage numérique et un autre en désavantage numérique.

Cole Fraser, alors que l’Armada jouait avec un joueur en moins, a réussi un premier but en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Olivier Rodrigue a eu tout le soutien nécessaire pour disputer une partie tranquille et il a repoussé 23 rondelles pour les Voltigeurs. Emile Samson a amorcé le duel pour l’Armada, mais il a été chassé après avoir permis six buts en 35 tirs. En relève, Mikhail Denisov a stoppé 15 des 17 lancers dirigés vers lui.

Screaming Eagles 2 – Mooseheads 5

Cinq joueurs différents ont touché la cible et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-2.

Raphaël Lavoie, Samuel Asselin, Ben Higgins, Walter Flower et Arnaud Durandeau ont marqué pour les Mooseheads, qui n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre.

Les Mooseheads n’ont pas subi une défaite en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties et ils se sont approchés à un point des Wildcats de Moncton et du premier rang de l’Association Est.

Adam McCormick et Wilson Forest ont répliqué du côté des Screaming Eagles, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin.

Alexis Gravel a connu un bon départ devant le filet des Mooseheads et il n’a cédé que deux fois en 33 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Kevin Mandolese a stoppé 29 rondelles pour les Screaming Eagles.

Titan 2 – Wildcats 5

Jakob Pelletier a récolté un but et une aide et les Wildcats de Moncton ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 5-2.

Pelletier, un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a amassé quatre points à ses deux dernières sorties après avoir été blanchi pendant deux matchs.

Jeremy McKenna et Mika Cyr ont aussi obtenu un but et une assistance pour les Wildcats, qui trônent au sommet de l’Association Est. Brady Pataki et Simon Le Coultre ont aussi noirci la feuille de pointage.

Cole Rafuse et Noah Dobson ont enfilé l’aiguille pour les champions en titre de la coupe Memorial et de la coupe du Président. Ils ont encaissé un troisième revers consécutif.

Le gardien recrue Charles-Antoine Lavallée a effectué 24 arrêts pour les Wildcats. Mark Grametbauer a été très occupé devant la cage du Titan et il a bloqué 40 des 44 lancers dirigés vers lui.

Saguenéens 2 – Islanders 5

Brett Budgell a fait bouger les cordages à deux reprises, menant les Islanders de Charlottetown vers une victoire de 5-2 aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi.

Budgell, qui espère trouver preneur au prochain repêchage de la LNH, a trouvé le fond du filet lors de ses trois derniers matchs.

Derek Gentile, Daniel Hardie et Brendon Clavelle ont aussi marqué pour les Islanders, qui ont signé un deuxième gain de suite. Kevin Gursoy s’est fait complice de deux réussites.

Zachary Lavigne et Justin Ducharme ont fourni les buts aux Saguenéens, qui ont perdu leurs deux dernières parties et qui pourchassent les Islanders au quatrième rang de l’Association Est.

Matthew Welsh n’a fait face qu’à 23 tirs, accordant deux buts pour les vainqueurs. Alexis Shank a reçu un peu plus de caoutchouc, allouant cinq buts sur 44 lancers.

Sea Dogs 2 – Phoenix 6

Taro Jentzsch et Edouard St-Laurent ont tous les deux inscrit un but et une mention d’assistance et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Sea Dogs de Saint-Jean 6-2.

Jentzsch, une recrue allemande, a obtenu un septième but et un 16e point cette saison, en 19 matchs.

Alex-Olivier Voyer, Félix Robert, Patrick Guay et Bobby Dow ont aussi trouvé le fond du filet pour le Phoenix, qui a doublé l’Armada de Blainville-Boisbriand en troisième position de l’Association Ouest.

Robbie Burt et Jérémie Jacob ont noirci la feuille de pointage pour les Sea Dogs, qui n’ont pas connu la victoire à leurs 13 dernières parties.

Le gardien recrue du Phoenix Tommy Monette n’a eu besoin que de 18 arrêts pour ajouter la victoire à sa fiche. Son vis-à-vis chez les Sea Dogs, Alex D’Orio, a stoppé 32 rondelles dans la défaite.

Drakkar 4 – Foreurs 3

Nathan Légaré a marqué le but vainqueur en troisième période et le Drakkar de Baie-Comeau a eu raison des Foreurs de Val-d’Or 4-3.

Légaré, qui avait réussi le premier but du Drakkar, a dénoué l’impasse en avantage numérique après avoir complété un jeu de Gabriel Fortier et Samuel L’Italien.

Entre les deux buts de Légaré, Jordan Martel a touché la cible à deux occasions. Fortier a conclu la rencontre avec deux assistances pour le Drakkar.

Yan Dion, Jérémie Biakabutuka et Ivan Kozlov ont été les auteurs des buts des Foreurs, qui ont laissé filer deux avances d’un but.

Les deux gardiens ont été passablement occupés lors de cet affrontement. Kyle Jessiman, du Drakkar, a effectué 34 arrêts contre 39 pour Mathieu Marquis, des Foreurs.

Remparts 7 – Cataractes 2

Philipp Kurashev a mené la charge avec trois points et les Remparts de Québec n’ont fait qu’une bouchée des Cataractes de Shawinigan en l’emportant 7-2.

Kurashev a scié les jambes des Cataractes ont faisant bouger les cordages deux fois de suite, aux deuxième et troisième tiers.

Andrew Coxhead, par deux fois, Sam Dunn, Pierrick Dubé et Olivier Mathieu ont aussi enfilé l’aiguille pour les Remparts, qui venaient d’encaisser un cuisant revers de 8-4 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Jérémy Martin et Jérémy Manseau ont assuré la réplique pour les Cataractes, qui occupent le dernier rang de l’Association Ouest.

Anthony Morrone a connu une soirée tranquille devant la cage des Remparts et il a repoussé 15 rondelles. Lucas Fitzpatrick a pour sa part bloqué 37 lancers pour les Cataractes.

Olympiques 4 – Océanic 3

Jeffrey Durocher a brisé l’égalité tard au troisième vingt et les Olympiques de Gatineau se sont sauvés avec une victoire de 4-3 aux dépens de l’Océanic de Rimouski.

Durocher a marqué seulement 30 secondes après le but égalisateur de Cédric Paré.

Outre Durocher, Iaroslav Likhachev, Shawn Boudrias et Maxim Trépanier ont tous fait scintiller la lumière rouge en troisième période. Les Olympiques ont été dominés 48-27 au chapitre des tirs.

Anthony Gagnon et Mathieu Bizier ont inscrit les réussites de l’Océanic, qui ont vu leur série de deux victoires être freinée. Paré a aussi amassé deux aides.

Tristan Bérubé a été la véritable vedette de ce match, réalisant pas moins de 45 arrêts pour les Olympiques. Colten Ellis a cédé quatre fois devant 27 lancers pour l’Océanic.