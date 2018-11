PHILADELPHIE — Brian Elliott a repoussé 33 rondelles les Flyers de Philadelphie ont poursuivi leur domination à domicile contre les Blackhawks de Chicago en l’emportant 4-0, samedi après-midi.

Sean Couturier a récolté deux buts et une mention d’assistance tandis que Claude Giroux a amassé un but et deux aides. Nolan Patrick a complété le pointage dans un filet désert pour les Flyers, qui ont gagné cinq de leurs six dernières sorties.

Les Flyers n’ont pas perdu à domicile contre les Blackhawks à leurs 15 derniers duels. La formation de Chicago n’a pas gagné en saison à Philadelphie depuis le 9 novembre 1996.

Les Blackhawks ont perdu leurs six dernières parties et deux de suite sous la tutelle de leur nouvel entraîneur-chef, Jeremy Colliton. Ce dernier a remplacé Joel Quenneville, congédié mardi après 10 saisons à la barre de l’équipe.

Elliott a réalisé plusieurs arrêts importants en troisième période, dont un aux dépens de Patrick Kane lors d’un avantage numérique. Il a enregistré un 38e blanchissage en carrière dans la LNH.

Du côté des Blackhawks, Corey Crawford a bloqué 21 des 24 lancers dirigés vers son filet.