BUFFALO, N.Y. — Jack Eichel et Casey Mittelstadt ont touché la cible en tirs de barrage et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Canucks de Vancouver 4-3, samedi après-midi.

Alors que les Sabres avaient retiré le gardien Carter Hutton en faveur d’un joueur supplémentaire, Jeff Skinner a réduit l’écart à 3-2 alors qu’il restait 2:27 à écouler au troisième engagement. Sam Reinhart a nivelé la marque 40 secondes plus tard pour forcer la tenue d’une prolongation.

Nathan Beaulieu a aussi enfilé l’aiguille pour les Sabres, qui ont signé un deuxième gain de suite en prolongation. Les défenseurs Rasmus Ristolainen et Rasmus Dahlin ont tous les deux récolté deux assistances.

Hutton a effectué 36 arrêts et il a stoppé deux tirs en fusillade. Il a confirmé la victoire des siens après que Mittelstadt eut propulsé les Sabres en avant.

Loui Eriksson a obtenu un but et une mention d’aide pour les Canucks, qui revendiquent un dossier de 4-0-2 à leurs six dernières sorties. Jake Virtanen et Erik Gudbranson ont aussi marqué tandis que Jacob Markstrom a réalisé 34 arrêts dans la défaite.