DALLAS — Mattias Ekholm a fait bouger les cordages à 2:27 de la prolongation et les Predators de Nashville sont venus de l’arrière pour battre les Stars de Dallas 5-4, samedi.

Les Predators ont écoulé une pénalité dans la première portion de la prolongation et Ekholm a ensuite accepté une passe de Kyle Turris avant de loger la rondelle par-dessus la mitaine du gardien des Stars Ben Bishop.

Les Predators montrent un dossier de 8-0 à l’étranger cette saison. Ils ont forcé la tenue d’une prolongation quand Roman Josi a créé l’égalité en avantage numérique alors qu’il ne restait que 43 secondes à jouer au troisième engagement.

Tyler Seguin, Jason Spezza, Tyler Pitlick et la recrue Denis Gurianov ont enfilé l’aiguille pour les Stars, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Bishop a conclu l’affrontement avec 29 arrêts.

Josi et Ryan Johansen ont tous les deux amassé un but et une aide pour les Predators. Ryan Hartman et Yannick Weber ont également trouvé le fond du filet. Même s’il a cédé quatre fois devant 24 tirs, Juuse Saros a ajouté la victoire à sa fiche.