MONTRÉAL — Max Pacioretty n’a pas été en mesure de célébrer son retour à Montréal avec un but ou une victoire, alors qu’un but de Tomas Tatar à mi-chemin en troisième période a permis au Canadien d’arracher une victoire de 5-4 aux Golden Knights de Vegas, samedi.

Dans une affaire en montagnes russes, Tatar, qui a été acquis en retour de Pacioretty, a finalement tranché avec 7:43 à faire au dernier tiers. Voulant remettre le disque à Phillip Danault, la passe du Slovaque a plutôt dévié sur le bâton du défenseur Shea Theodore avant de franchir la ligne des buts.

Pacioretty, qui a passé 10 saisons avec le Canadien, disputait un premier match au Centre Bell depuis la transaction du 10 septembre qui l’a envoyé aux Golden Knights en retour de Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième tour.

L’ancien capitaine du Tricolore a décoché neuf lancers au cours de la rencontre, mais s’est buté chaque fois au gardien Antti Niemi.

Jesperi Kotkaniemi a amassé un but et une aide, Andrew Shaw a réussi un doublé et Charles Hudon a aussi touché la cible pour le Canadien (9-5-3), qui a mis un terme à sa première série de deux revers de la campagne. Max Domi a récolté deux aides.

Kotkaniemi totalise maintenant trois buts et six aides en 17 rencontres cette saison. Il a aidé le Canadien à effacer un retard de deux buts en deuxième période et même à prendre les devants 3-2, avant de voir les Golden Knights renverser à leur tour la vapeur.

William Karlsson a nivelé la marque à 4-4 après 3:27 de jeu en troisième période, quand Matthew Peca a maladroitement poussé un retour de lancer dans son propre filet.

Cependant, Shaw est revenu à la charge à 9:20, sautant sur un retour après un lancer des poignets de Domi. Tatar a ensuite joué les héros en marquant son septième but de la saison. Pacioretty n’en a toujours que deux au compteur.

Karlsson a récolté un but et deux aides et Brad Hunt, un but et une aide, tandis que Jonathan Marchessault et Alex Tuch ont aussi marqué pour les Golden Knights (7-9-1).

Niemi a repoussé 34 lancers devant le filet du Canadien. À l’autre bout de la patinoire, Marc-André Fleury a cédé cinq fois sur 27 tirs.

Les Golden Knights ont marqué deux fois en avantage numérique en trois occasions. Pour sa part, le Canadien a été 0-en-2.

Le défenseur David Schlemko disputait un premier match cette saison avec le Tricolore, lui qui s’était blessé à un genou lors d’un match préparatoire. Xavier Ouellet a été laissé de côté au profit de Schlemko.

L’année dernière, Schlemko avait subi une blessure à la main droite dès les premiers moments du camp du Canadien et avait dû patienter jusqu’au 29 novembre avant de jouer son premier match. Une blessure au haut du corps l’a également tenu à l’écart du jeu en mars. Il n’a finalement joué que dans 37 parties et inscrit cinq points, dont un but.

Le Canadien reprendra le collier mardi, quand il commencera son périple de trois rencontres dans l’Ouest canadien avec un arrêt à Edmonton pour y affronter les Oilers.