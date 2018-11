TAMPA, Fla. — L’attaquant recrue Brady Tkachuk a amassé un but et une assistance, Ryan Dzingel a brisé l’égalité en troisième période et les Sénateurs d’Ottawa ont eu raison du Lightning de Tampa Bay par la marque de 6-4, samedi soir.

Matt Duchene, Bobby Ryan, Colin White et Mark Stone ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sénateurs, qui ont explosé pour quatre buts en troisième période. Craig Anderson a repoussé 24 rondelles.

Mathieu Joseph a récolté deux buts et une mention d’aide pour le Lightning. Les défenseurs Victor Hedman, qui effectuait un retour au jeu, et Braydon Coburn ont aussi trouvé le fond du filet. Andrei Vasilevskiy a réalisé 28 arrêts.

Tkachuk, le quatrième choix au total lors du dernier repêchage de la LNH, a été crédité de son quatrième but de la campagne quand le défenseur Dan Girardi a voulu dégager la rondelle de son territoire.

Âgé de 19 ans, Tkachuk s’est fait complice du but de White, qui nivelait le pointage à 4-4 lors d’un avantage numérique. Dzingel a dénoué l’impasse grâce à un tir en provenance du cercle gauche.