COLUMBUS, Ohio — Jimmy Vesey a fait bouger les cordages lors de la cinquième ronde en tirs de barrage et les Rangers de New York sont venus à bout des Blue Jackets de Columbus au compte de 5-4, samedi soir.

Vesey a trompé la vigilance de Joonas Korpisalo après que le gardien des Rangers Alexandar Georgiev eut repoussé un lancer d’Oliver Bjorkstrand. La formation new-yorkaise a gagné cinq de ses six dernières sorties (5-0-1).

Le duel est resté à égalité 4-4 en troisième période, même si les Blue Jackets ont dominé 11-2 au chapitre des tirs. L’équipe locale a dominé 38-19 pendant la rencontre.

Kevin Shattenkirk et Mika Zibanejad ont aussi marqué en tirs de barrage pour les Rangers. Artemi Panarin et Anthony Duclair ont répliqué pour les Blue Jackets.

Vesey et Pavel Buchnevich ont obtenu un but et une aide chacun alors que Zibanejad et Chris Kreider ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Rangers en temps réglementaire. Georgiev a stoppé 34 tirs.

Pierre-Luc Dubois a amassé un but et une assistance pour les Blue Jackets, qui ont vu Cam Atkinson, Alexander Wennberg et Nick Foligno noircir la feuille de pointage. Korpisalo a conclu l’affrontement avec 15 arrêts.