PRAGUE, République tchèque — Katerina Siniakova a remporté le premier match de simple inversé, dimanche, et confirmé la conquête d’une sixième Fed Cup en huit ans pour la République tchèque.

Siniakova a vaincu Sofia Kenin 7-5, 5-7, 7-5 pour procurer une avance insurmontable de 3-0 à son pays aux dépens des États-Unis, champions en titre, dans cette série finale au meilleur des cinq rencontres.

La Tchèque âgée de 22 ans a livré toute une bataille, qui s’est poursuivie pendant plus de trois heures et demie, et préservé deux balles de match alors que Kenin servait pour le match à 5-4. Elle a ensuite converti sa deuxième balle de match, entraînant une effusion de joie dans les gradins de l’O2 Arena de Prague.

La veille, Barbora Strycova était venue de l’arrière pour battre Kenin 6-7 (5), 6-1, 6-4, puis Siniakova avait doublé l’avance des siennes en disposant d’Alison Riske 6-3, 7-6 (2).