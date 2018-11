HIROSHIMA, Japon — La Québécoise Carolane Soucisse et son partenaire Shane Firus ont maintenu leur cinquième place à l’issue du programme libre en danse, dimanche, au Trophée NHK de patinage artistique.

Soucisse, de Châteauguay, et Firus, de North Vancouver, ont amassé un total de 169,84 points pour leur prestation, améliorant de 13 points leur résultat acquis aux Internationaux Patinage Canada le mois dernier à la Place Bell et s’approchant à trois points de leur meilleure performance sur la scène internationale.

Il y a deux semaines, Soucisse et Firus avaient terminé au huitième rang en danse au domicile du Rocket de Laval.

Les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker ont devancé les Russes Tiffani Zagorski et Jonathan Guerreiro pour s’adjuger le titre en danse. Hawayek et Baker, qui ont gagné les Championnats des quatre continents cette saison, ont remporté le programme libre avec 113,92 points, pour un pointage cumulatif de 184,63. Ils ont du même coup terminé sur la première marche du podium d’un Grand Prix pour la première fois de leur carrière.

Leurs compatriotes Rachel et Michael Parsons ont obtenu le bronze.

Les patineurs participeront au cinquième Grand Prix de la saison le week-end prochain à Moscou.