CINCINNATI — Drew Brees a lancé trois passes de touché en première demie, surpassant Brett Favre au deuxième rang de l’histoire à ce chapitre, et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont signé leur huitième victoire consécutive, dimanche, en pulvérisant les Bengals de Cincinnati 51-14.

Brees a mené les Saints à la zone des buts lors de leurs cinq premières possessions de la première demie en offrant une performance pratiquement irréprochable — il n’a raté que deux passes. Sa passe de touché de 17 verges à Michael Thomas alors qu’il restait deux secondes à la première demie lui a permis de porter son total à 509 en carrière, soit une de plus que Favre.

Le prochain sur la liste: Peyton Manning, et ses 539 passes de touché.

Brees a découpé la piètre défensive des Bengals en pièce, en y allant même d’une course d’une verge pour le majeur. Les Bengals (5-4) sont devenus la première équipe depuis l’instauration du Super Bowl à concéder 500 verges dans trois matchs consécutifs; les Saints ont fini la rencontre avec 509.

Les Bengals ont aussi égalé la pire défaite de l’histoire de la concession, et concédé le deuxième plus haut total de points dans l’histoire du club. En première demie uniquement, les Saints ont amassé 311 verges de gains et réussi 21 premiers jeux, en 40 jeux. Brees a complété 18 de ses 20 passes pour 214 verges de gains et trois touchés.