KANSAS CITY, Mo. — Patrick Mahomes a accumulé 249 verges de gains et deux passes de touché, ayant le dessus sur Josh Rosen dans un duel entre deux des jeunes quarts les plus prometteurs de la NFL, et les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Cardinals de l’Arizona 26-14, dimanche.

Tyreek Hill a capté les deux passes payantes de Mahomes, qui en totalise 31 cette saison. Il s’agit d’un record d’équipe pour un quart recrue. L’ancienne marque avait été établie par Len Dawson en 1964.

Les Chiefs (9-1) ont donc augmenté leur emprise sur le premier rang dans l’Association nationale et l’avantage du terrain jusqu’au Super Bowl.

De son côté, Rosen a récolté 195 verges de gains et a lancé une passe de touché contre deux interceptions, en plus d’encaisser quelques sévères plaqués au quatrième quart. David Johnson a accumulé 98 verges de gains au sol et a marqué deux touchés. Les Cardinals (2-7) n’ont pas gagné à leurs six dernières visites au Arrowhead Stadium.

Larry Fitzgerald a capté six passes pour 50 verges de gains, gonflant son total en carrière à 15 952 et devançant Terrell Owens au deuxième rang dans l’histoire de la NFL.

Hill l’a éclipsé en captant sept passes pour 117 verges de gains du côté des Chiefs, tandis que Kareem Hunt a récolté 71 verges de gains au sol.