INDIANAPOLIS — Andrew Luck a lancé trois passes de touché en première demie et la défensive des Colts d’Indianapolis a provoqué un revirement tard dans la rencontre, préservant une victoire de 29-26 face aux Jaguars de Jacksonville, dimanche.

Les Colts (4-5) ont ainsi gagné un troisième match de suite. L’ailier rapproché Eric Ebron a établi un sommet personnel en marquant trois touché, tous en première demie, dont un sur une course de deux verges.

Blake Bortles a accumulé 319 verges de gains et deux passes de touché, mais les Jaguars (3-6) ont vu leur tentative de remontée être freinée quand Kenny Moore III a arraché le ballon des mains de Rashad Greene père et Malik Hooker l’a récupéré pour les Colts avec 1:24 à faire.

Les Jaguars, qui ont atteint le championnat de l’Association américaine la saison dernière, ont perdu leurs cinq derniers matchs.

Luck a exploité à merveille ses ailiers rapprochés en première demie. Ebron, Jack Doyle et Mo Alie-Cox ont capté un total de huit passes pour 133 verges de gains et ont marqué les trois majeurs. Luck a terminé la rencontre avec une fiche de 21-en-29 pour 285 verges de gains et une interception. Il n’a pas encaissé de sac dans un quatrième match de suite, sa meilleure séquence du genre en carrière.