AVONDALE, Ariz. — Kyle Busch a gagné une huitième épreuve cette saison, mettant la table pour un duel avec Kevin Harvick pour le championnat de la NASCAR.

Busch s’est imposé dimanche à l’ISM Raceway, en banlieue de Phoenix, et a rejoint Harvick en tête au chapitre des victoires cette saison. Ils ont été les pilotes les plus dominants de la saison et lutteront pour le titre saisonnier la semaine prochaine au Homestead-Miami Speedway contre le champion en titre de la série Martin Truex fils et Joey Logano.

Harvick a terminé en cinquième place dimanche, alors qu’il a été ennuyé par une crevaison. Il a toutefois été avantagé quand son coéquipier Kurt Busch a été victime d’un accident tard dans la course.

Truex s’est qualifié au sein du carré d’as malgré une 14e position, tandis que Logano avait gagné sa place en triomphant à Martinsville, il y a deux semaines. Harvick avait gagné sa huitième course de la saison la semaine dernière, au Texas.