PHÉNIX — Vijay Singh a effacé un retard de six coups grâce à une ronde de 61 (moins-10), dimanche, et il a remporté le Championnat de la Coupe Charles-Schwab, en plus de priver Scott McCarron du bonus de 1 million $ US.

La victoire de Singh a permis à Bernhard Langer de remporter le titre saisonnier.

«De réaliser ça à 61 ans, c’est tout un accomplissement, s’est félicité Langer, avec un verre de vin rouge à la main au Phoenix Country Club. Peut-être que je l’ai encore en moi.»

Langer a terminé à égalité au 13e rang pour gagner la coupe Charles-Schwab et le bonus de 1 million $ pour une cinquième fois en carrière et une quatrième fois lors des cinq dernières années.

McCarron devait gagner le dernier tournoi de la saison du circuit des Champions pour remporter la coupe Charles-Schwab pour une première fois en carrière. Il est toutefois resté coincé au neutre lors de la ronde finale en commettant un double-boguey au troisième trou.

Il a finalement remis une carte de 72 pour s’emparer du troisième rang n’a pas été en mesure de rattraper Singh, qui a connu sa meilleure ronde en carrière chez les 50 ans et plus.

«Je ne croyais vraiment pas que j’avais une chance», a admis Singh.

Singh a consulté le tableau indicateur au 13e trou, alors qu’il partageait la tête, et a bâti là-dessus par la suite.

Il a conclu avec un pointage cumulatif de moins-22, soit quatre coups de moins que Tim Petrovic, qui a amorcé la ronde finale à un coup de McCarron, qui a bouclé sa ronde finale en 70 coups. 5.

Singh a terminé le tournoi à moins-22. Il a inscrit une troisième victoire en 2018 et a conclu la saison au quatrième rang au classement de la coupe Charles-Schwab.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde finale en 72 coups pour conclure le tournoi à égalité au cinquième rang à moins-16. Ames a terminé la campagne au 21e rang du classement saisonnier.