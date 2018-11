WASHINGTON — Richard Panik et Alex Galchenyuk ont tous les deux enfilé un but et une mention d’aide et les Coyotes de l’Arizona ont défait les Capitals de Washington 4-1, dimanche.

Les hommes de Richard Tocchet ont profité des ennuis que connaissent les Capitals en désavantage numérique pour l’emporter.

Galchenyuk et Vinnie Hinostroza ont tous les deux fait bouger les cordages alors qu’un joueur des Capitals se trouvait au cachot. Les Coyotes ont mis un terme à leur séquence de trois revers lors du troisième match d’une série de quatre à l’étranger. Les locaux ont alloué six buts en avantage numérique à leurs quatre derniers duels.

Darcy Kuemper a réalisé 38 arrêts pour les Coyotes, qui occupent le premier rang de la LNH en désavantage numérique. Les locaux n’ont pas été en mesure de capitaliser en deux tentatives avec l’avantage d’un homme.

Derek Stepan a ajouté un but dans un filet désert alors qu’il restait 1:32 à faire.

Nicklas Backstrom a fait mouche en période médiane pour les Capitals, qui ont conclu leur séquence à domicile avec un dossier de 2-2-1. Braden Holtby a arrêté 18 lancers pour les Capitals.