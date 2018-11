LOS ANGELES — Brandin Cooks a marqué un touché sur une course de neuf verges avec 5:49 à faire sur le jeu suivant un échappé de Russell Wilson provoqué et recouvré par Dante Fowler et les Rams de Los Angeles ont vaincu les Seahawks de Seattle 36-31, dimanche.

Jared Goff a accumulé 318 verges de gains et deux passes de touché, tandis que Todd Gurley a franchi 120 verges par la course et a marqué un majeur pour les Rams (9-1), qui ont rebondi après avoir encaissé leur première défaite de la saison.

Gerald Everett et Tyler Higbee ont capté les passes payantes de Goff.

Wilson a lancé trois passes de touché et a récolté 92 verges de gains au sol, permettant presque aux Seahawks (4-5) d’arracher la victoire à la suite de son échappé.

Il a rejoint Mike Davis pour un court majeur avec 1:56 à faire au terme d’une séquence sur 90 verges. La défensive des Seahawks a ensuite forcé les Rams à dégager, puis Wilson a permis aux siens de s’approcher à la ligne de 35 verges des Rams grâce à quatre passes complétées d’affilée dans la dernière minute de jeu. Les Rams ont toutefois tenu le coup à la toute fin.

Wilson a aussi lancé des passes de touché à Nick Vannett et Tyler Lockett, ce qui lui a permis de rejoindre Peyton Manning et Dan Marino en tant que seuls quarts à avoir lancé au moins 20 passes de touché lors de chacune de leurs sept premières saisons dans la NFL.