SALT LAKE CITY — La Montréalaise Alyson Charles a ajouté une autre médaille de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à sa collection, dimanche, quand elle a décroché la première médaille d’or de sa carrière lors de l’épreuve de 1000 mètres.

Charles a atteint le sommet du podium après être passée par les rondes de repêchage en matinée, terminant première de sa vague dans chacune des cinq courses auxquelles elle a pris part dimanche.

«Gagner une médaille d’or à ma deuxième Coupe du monde, c’est vraiment incroyable et c’est au-delà de mes attentes, a déclaré Charles, qui débordait de joie. J’étais vraiment venue pour apprendre et prendre de l’expérience. Quand même, en venant à Salt Lake City après avoir pris part à l’étape de Calgary, je savais quel était mon potentiel et que je pouvais rivaliser avec les meilleures.»

En finale, Charles a réussi un dépassement par l’extérieur depuis l’arrière du peloton pour se retrouver en tête vers la mi-course. Après avoir patiné devant ses adversaires lors des tours qui restaient à faire, Charles a résisté à la ligne d’arrivée pour ainsi l’emporter. Elle a toute juste devancé l’Allemande Anna Seidel par trois millièmes de seconde. La Sud-Coréenne Noh Ah Rum a complété le podium.

«Mon but ce matin, c’était de me rendre jusqu’au tableau principal, a dit Charles de l’approche qu’elle avait adoptée en vue de sa journée de compétition. Puis, après ça, j’y allais une course à la fois. Ç’a été une longue journée — en tout j’ai fait six courses. Alors mes jambes sont pas mal finies! Mais en finale, je me suis dit que j’allais donner tout ce qu’il me restait et ç’a payé avec la médaille.»

Du côté des hommes, Charles Hamelin, de Sainte-Julie, s’est vu accorder une place dans la finale A du 500 m masculin après qu’un contact avec un autre patineur l’eut gêné dans sa course en demi-finales. Il a terminé cinquième dans une finale remportée en un temps record du Chinois Wu Dajing. Wu a été accompagné sur le podium par le Sud-Coréen Lim Hyo Jun, sur la deuxième marche, et le Hongrois Liu Shaoang, sur la troisième marche.

Danaé Blais, de Châteauguay, a été la seule autre membre de l’équipe canadienne à se qualifier pour une finale dans une épreuve individuelle, dimanche, et elle a pris le deuxième rang de la finale B du 500 m féminin. Le relais mixte a lui aussi pris part à la finale B, et a terminé au premier rang de la course.