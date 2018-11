WINNIPEG — Mark Scheifele a inscrit deux buts et une aide et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Devils du New Jersey 5-2, dimanche.

Jack Roslovic, Nikolaj Ehlers et Mathieu Perreault ont aussi marqué pour les Jets. Ehlers a également récolté une aide.

Blake Wheeler a fourni deux aides, prolongeant sa séquence de matchs avec au moins un point à 10. Il a accumulé deux buts et 17 aides au cours de cette séquence.

Brett Seney, avec son premier dans la LNH, et Blake Coleman ont répliqué pour les Devils, qui disputaient le dernier d’une série de sept matchs à l’étranger (1-6-0). Damon Severson a amassé deux aides.

Connor Hellebuyck a effectué 34 arrêts devant le filet des Jets. À l’autre bout de la patinoire, Cory Schneider a repoussé 23 tirs.

L’attaquant des Devils Nico Hischier a quitté la rencontre en deuxième période en raison d’une blessure au haut du corps.