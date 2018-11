ORCHARD PARK, N.Y. — L’entraîneur-chef des Bills de Buffalo Sean McDermott a déclaré que le quart recrue Josh Allen sera de retour à son poste dès qu’il sera en santé, après la semaine de congé de la formation new-yorkaise.

McDermott en a fait l’annonce lundi, au lendemain de la performance de deux touchés du quart réserviste Matt Barkley dans la victoire de 41-10 contre les Jets de New York. Même si Barkley a bien fait à son premier départ en deux ans, deux semaines après avoir conclu une entente avec les Bills, McDermott a indiqué qu’Allen était son quart no 1 et que son développement était sa priorité.

Les Bills ont un dossier de 3-7, et ils ont congé jusqu’au match du 25 novembre, contre les Jaguars de Jacksonville.

Allen présente une fiche de 2-3 et il a raté les quatre derniers matchs depuis qu’il s’est étiré un ligament du coude droit. Le choix de première ronde des Bills a recommencé à lancer le ballon le 2 novembre, et il a participé à certains exercices la semaine dernière à l’entraînement. Il a finalement été rayé de la formation partante face aux Jets samedi.