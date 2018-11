NEW YORK — Le joueur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils a remporté le trophée Jackie-Robinson, remis à la recrue par excellence, dans la Nationale, lundi soir.

Acuna a reçu 27 votes de première place et trois de seconde place de la part de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWA), pour l’emporter avec un total de 144 points.

Il a facilement coiffé Juan Soto des Nationals de Washington, qui a obtenu 89 points et le lanceur des Dodgers de Los Angeles Walker Buehler, qui a récolté que 28 points.

À seulement 20 ans, Acuna a déjà fait ses preuves. Après avoir amorcé la saison au niveau Triple-A, il est devenu le plus jeune joueur à intégrer les rangs majeurs lorsqu’il a fait ses premiers pas avec l’équipe le 25 avril. Le Vénézuélien a maintenu une moyenne au bâton de ,293, avec 26 circuits, 64 points produits et 16 vols de but.

En plus d’inscrire un sommet chez les Braves en amassant 26 circuits, il a établi une nouvelle marque d’équipe en frappant huit circuits comme premier frappeur d’un match, éclipsant la marque de sept réussie par l’ex-Expo Marquis Grissom, en 1996.

À sa première campagne dans les Majeures, il s’est imposé comme étant l’un des 10 joueurs de l’histoire de la MLB à réussir au moins 25 circuits et 15 buts volés à leur première saison. Il est le premier à réaliser cet exploit depuis Mike Trout en 2012.

Soto a fait ses débuts avec les Nationals à l’âge de 19 ans et 207 jours et a inscrit 22 circuits, 70 points produits et a obtenu une moyenne au bâton de ,292.

Le lanceur des Dodgers, Buehler, a présenté un dossier de 8-5 à sa première saison avec le club et a maintenu une moyenne de points alloués de 2,62 en 23 départs et une présence en relève.