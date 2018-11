RALEIGH, N.C. — Sebastian Aho a mis fin au débat à 1:16 de la prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2, lundi soir.

Teuvo Teravainen et Micheal Ferland ont marqué en avantage numérique dans un intervalle de 66 secondes, tard en deuxième période, et les Hurricanes ont obtenu au moins un point dans un troisième match de suite et ils ont battu les Blackhawks pour une deuxième fois en quatre soirs.

Les Hurricanes ont gâché le retour du gardien Cam Ward en Caroline. Ward a stoppé 37 rondelles pour les Blackhawks, qui ont perdu une huitième partie consécutive. Jonathan Toews et Alex DeBrincat ont enfilé l’aiguille.

Le gardien des Hurricanes Scott Darling a effectué 33 arrêts contre son ancienne équipe et il s’est dressé devant Patrick Kane, lors d’une montée à deux contre un, et Nick Schmaltz, en échappée.

Le but victorieux d’Aho est survenu après qu’il eut accepté une passe à la ligne bleue. Il a trompé la vigilance de Ward grâce à un tir des poignets.

Ward a gagné la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe avec les Hurricanes, en 2006. Il a établi des records d’équipe au chapitre des victoires (318), des départs (568) et des blanchissages (27) durant ses 13 saisons avec les Hurricanes.