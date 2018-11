NEW YORK — Henrik Lundqvist a repoussé 25 lancers pour permettre aux Rangers de New Yorks de battre les Canucks de Vancouver 2-1, lundi soir.

Filip Chytil et Brett Howden ont tous les deux touché la cible pour permettre à Lundqvist de mettre la main sur sa 437e victoire en carrière afin de rejoindre Jacques Plante au septième rang de l’histoire de la LNH au chapitre du plus grand nombre de gains. Les Rangers présentent un dossier de 6-0-1 à leurs sept dernières rencontres.

Lundqvist s’est imposé à deux reprises devant la nouvelle sensation des Canucks Elias Petterson dans les derniers instants du match pour préserver la victoire.

Nikolay Goldobin a trouvé le fond du filet et Jacob Markstrom a réalisé 25 arrêts du côté des Canucks, qui ont mis un terme à leur séquence de six matchs avec au moins un point (4-0-2).

Chytil a nivelé la marque 1-1 alors qu’il restait 7:18 à faire au second engagement, après avoir sauté sur le retour de lancer du côté gauche du filet. Il s’agissait de son premier but de la saison. Après avoir gagné un poste au sein de l’alignement, l’attaquant a eu de la difficulté à trouver ses repères lors du premier quart de la saison. David Quinn avait mentionné plus tôt durant la journée qu’il n’avait pas perdu foi envers son jeune joueur et a vu sa patience être récompensée.

Howden a par la suite inscrit le but gagnant avec un peu moins de neuf minutes à écouler en troisième période lorsqu’il a réussi à déjouer Markstrom d’un tir des poignets.