HIROSHIMA, Japon — Ryosuke Kikuchi a produit le point qui a donné l’avance et le Japon est revenu de l’arrière avec quatre points au début de la neuvième manche pour vaincre les étoiles du Baseball majeur 5-3 et s’emparer d’une avance de 3-1 dans leur série amicale de six matchs.

Ce ralliement en neuvième manche a commencé lorsque Kirby Yates a cédé un but sur balles au premier frappeur Kazuki Tanaka, il a volé le deuxième coussin et il a marqué à la suite du simple au centre de Seiji Uebayashi pour réduire l’avance des étoiles nord-américaines à 3-2.

Le Japon a créé l’égalité quand le simple de Kosuke Tanaka a permis à Uebayashi de croiser le marbre.

John Brebbia a alors remplacé Yates au monticule et le Japon s’est emparé de l’avance grâce à l’amorti sacrifice de Kikuchi.

Les locaux ont ajouté un point d’assurance lorsque Yuki Yanagita a cogné une balle bondissante par-dessus la tête de Brebbia pour permettre à Shogo Akiyama de marquer depuis le troisième coussin.

Yasuaki Yamasaki a enregistré les trois derniers retraits pour inscrire le sauvetage.

Yates, qui a alloué quatre points, dont deux non mérités, a encaissé la défaite.