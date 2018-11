DUBAI, Émirats arabes unis — Rory McIlroy renoncera à sa carte de membre du circuit européen la saison prochaine afin de se concentrer sur le circuit de la PGA.

Cette décision n’est que pour l’an prochain. Pour l’instant.

McIlroy a déclaré mardi au Championnat World Tour qu’il prévoit disputer seulement deux tournois de la PGA Europe en première moitié de calendrier en raison des changements apportés à celui-ci.

Celui qui a remporté trois fois la Course vers Dubaï a précisé qu’il allait passer plus de temps aux États-Unis puisque le Championnat des joueurs et le Championnat de la PGA ont été devancés aux mois de mars et de mai, respectivement. Cela a forcé la PGA européenne à repousser son tournoi phare, le Championnat BMW, au mois de septembre.

McIlroy a ajouté que de renoncer à sa carte de membre pour 2019 avait été plus facile à faire puisqu’il n’y a pas de Coupe Ryder l’an prochain.

L’ex-numéro un au monde occupe actuellement le septième rang et n’a pas gagné depuis le Championnat du circuit en 2016.

«C’est en raison des changements au calendrier, a-t-il expliqué. Je n’ai pas à m’engager envers quoi que ce soit avant le mois de mai, alors je n’aurai pas joué un tournoi sur le circuit européen à ce moment. (…) Je jouerai les Championnats du monde de golf et les tournois majeurs, mais la vraie saison européenne ne commence pas avant juillet.

«De la façon dont le calendrier est bâti pour l’an prochain, ce sera différent pour bien des gars. Tout sera condensé entre mars et août. C’est pourquoi je prends une longue pause pour m’y préparer et je serai à fond de train de mars à la fin de la campagne. (…) Au mois d’août, je réévaluerai.»