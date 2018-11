BOSTON — L’artiste de la balle papillon des Red Sox de Boston Steven Wright a subi une arthroscopie au genou gauche afin d’enrayer la blessure qui l’a empêché de participer à la Série mondiale.

L’équipe a indiqué que le Dr Riley Williams a opéré Wright lundi, à New York. Des tissus endommagés ont également été retirés au cours de cette intervention.

Wright avait aggravé une blessure au genou au cours d’un entraînement pendant la série de sections face aux Yankees de New York.

Sélectionné pour le match des étoiles en 2016, Wright a amorcé la saison 2018 en retard, devant se remettre d’une précédente intervention chirurgicale au genou gauche et après avoir purgé une suspension de 15 rencontres pour violence conjugale. Le droitier de 34 ans a effectué quatre départs et a été utilisé six fois en relève, avant que son nom soit de nouveau inscrit sur la liste des blessés à la fin juin. Il n’est revenu qu’en septembre.

Wright a terminé avec une fiche de 3-1 et une moyenne de points mérités de 2,68.