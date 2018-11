PHILADELPHIE — Aaron Ekblad et Evgenii Dadonov ont touché la cible, Roberto Luongo a repoussé 30 lancers et les Panthers de la Floride ont gagné un cinquième match de suite en battant les Flyers de Philadelphie 2-1, mardi.

Jakub Voracek a été l’unique buteur des Flyers, qui avaient remporté leurs trois rencontres précédentes. Brian Elliott a cédé deux fois contre 30 tirs.

Seulement huit secondes après que Voracek eut réduit l’écart à 2-1, Luongo l’a frustré en échappée. Oskar Lindblom a atteint le poteau quelques minutes plus tard pour les Flyers.

Ekblad a marqué son premier but de la saison à mi-chemin en deuxième période pendant un avantage numérique. Frank Vatrano a dévié un tir de Mike Hoffman et la rondelle s’est dirigée vers la gauche du filet. Ekblad passait par là et son tir du revers a dévié contre le bâton et le gant d’Elliott avant de franchir la ligne des buts.

Dadonov a creusé l’écart tard lors du deuxième vingt. Il a inscrit son huitième but de la saison à l’aide d’un tir des poignets dans la partie supérieure.