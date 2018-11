NEW YORK — Tom Kuhnhackl a signé un doublé et les Islanders de New York ont battu les Canucks de Vancouver 5-2, mardi.

Jordan Eberle, Josh Bailey et Cal Clutterbuck ont complété pour les Islanders, qui avaient perdu trois matches de suite.

Thomas Greiss a fait 22 arrêts pour les Islanders, qui entamaient un séjour de trois matches à la maison.

Brendan Leipsic et Jake Virtanen ont répliqué pour les Canucks, qui ont perdu leurs trois dernières rencontres. Jacob Markstrom a repoussé 29 rondelles.

Les Islanders ont ébranlé leurs rivaux avec trois buts de suite en première période, après celui de Leipsic. Kuhnhackl et Bailey ont marqué dans la sixième minute, puis Eberle a fait entendre la sirène à 14:50.