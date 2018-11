EDMONTON — Drake Caggiula a marqué moins de deux minutes après qu’Andrew Shaw eut créé l’égalité tôt en deuxième période et les Oilers d’Edmonton menaient 3-2 contre le Canadien de Montréal après 40 minutes de jeu, mardi.

Caggiula a donné la réplique à Shaw seulement 1:55 après que l’attaquant du Canadien eut profité d’une remise de Jonathan Drouin pour marquer son cinquième but de la saison. Caggiula a donné les devants aux Oilers à 3:05 du deuxième vingt en profitant d’un retour après un lancer d’Alex Chiasson.

Matt Benning et Leon Draisaitl avaient aussi touché la cible pour les Oilers. Connor McDavid avait deux aides à sa fiche et Mikko Koskinen avait stoppé 15 lancers.

Max Domi, avec son 10e de la saison, était l’autre joueur du Canadien à avoir fait bouger les cordages. Antti Niemi, qui effectuait un deuxième départ consécutif, avait repoussé 26 des 29 tirs dirigés vers lui lors des deux premières périodes de jeu.

Si Niemi n’a pas très bien paru sur le but de Chiasson, il s’est repris plus tard en deuxième période avec des arrêts spectaculaires sur des déplacements vers sa droite contre Ryan Nugent-Hopkins et Draisaitl.

Le défenseur Noah Juulsen était de retour dans la formation du Canadien, tandis que Karl Alzner avait été laissé de côté.

Le Canadien poursuivra son voyage dans l’Ouest canadien jeudi, quand il rendra visite aux Flames de Calgary. Il affrontera ensuite les Canucks de Vancouver, samedi.