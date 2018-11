LOS ANGELES — Nazem Kadri a inscrit deux buts en avantage numérique tandis que John Tavares a récolté un but et deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Kings de Los Angeles 5-1, mardi.

Morgan Rielly et Andreas Johnsson ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Frederik Andersen a effectué 22 arrêts.

Adrian Kempe a été l’unique buteur des Kings, qui ont encaissé un troisième revers de suite, marquant un total de deux buts. Les Kings n’ont qu’une victoire depuis que Willie Desjardins a remplacé John Stevens de manière intérimaire derrière le banc.

Le but de Johnsson tôt en deuxième période a porté la marque à 4-1 et a mis fin à la soirée de travail de Peter Budaj, qui a stoppé 15 tirs. Il a été remplacé par Cal Petersen, qui a aussi réalisé 15 arrêts à ses débuts dans la LNH.

Les Kings doivent compter sur leurs deux gardiens de la LAH puisque Jack Campbell et Jonathan Quick sont blessés.