MONTRÉAL — Qui mettra la main sur l’ultime honneur individuel dans les Ligues américaine et nationale? Si la course est plutôt serrée dans la Nationale, Mookie Betts semble seul dans la course dans l’Américaine.

Voici un aperçu des candidats dans chaque ligue (avec entre parenthèses les lauréats en 2017), ainsi que le choix de La Presse canadienne.

Ligue américaine (Jose Altuve, Astros de Houston)

Mookie Betts, Red Sox de Boston

Au sein d’une attaque qui a dominé presque toutes les catégories offensives, le voltigeur étoile s’est signalé dans plusieurs d’entre elles. Champion frappeur de l’Américaine, Betts a aussi affiché la meilleure moyenne de puissance et a marqué le plus de points. Il a gagné un troisième Gant d’or d’affilée et un deuxième Bâton d’argent en trois saisons.

En Chiffres: ,346/,438/,640; 180 CS; 32 CC; 80 PP; 129 PC

Jose Ramirez, Indians de Cleveland

Après avoir terminé troisième du scrutin en 2017, Ramirez a connu une autre solide saison pour les Indians. Ses circuits, points produits et moyenne de présence sur les sentiers constituent tous des sommets de sa jeune carrière.

En Chiffres: ,270/,387/,552; 156 CS; 39 CC; 105 PP

Mike Trout, Angels de Los Angeles

Que dit l’adage? Seules trois choses sont certaines: la mort, les impôts et… Mike Trout comme finaliste au titre de joueur par excellence? À sa septième saison complète, Trout n’a jamais terminé plus bas qu’au quatrième rang du scrutin (en 2017) et il a déjà été honoré deux fois, en plus de terminer deuxième en deux autres occasions. Le meilleur joueur de sa génération devrait par contre mordre la poussière cette saison.

En Chiffres: ,312/,460/,628; 147 CS; 39 CC; 79 PP

Le choix de La Presse canadienne: Betts vient de connaître sa meilleure saison en carrière et ses statistiques sont digne d’un titre de joueur par excellence.

Ligue nationale (Giancarlo Stanton, Marlins de Miami)

Nolan Arenado, Rockies du Colorado

Pour la cinquième saison d’affilée, le troisième-but a été invité au match des étoiles et a reçu le Gant d’or et le Bâton d’argent à sa position. Le roi des circuits dans la Nationale a affiché la troisième meilleure moyenne de puissance du circuit. Il termine dans le top-5 du scrutin pour une troisième année d’affilée et dans le top-8 pour une quatrième campagne consécutive.

En Chiffres: ,297/,374/,561; 175 CS; 38 CC; 110 PP

Javier Baez, Cubs de Chicago

Le jeune inter de 25 ans vient de recevoir sa première invitation pour le match des étoiles et a remporté son premier Bâton d’argent à l’arrêt-court. Ses 111 points produits ont constitué le plus fort total de la Nationale, tandis que ses 101 points comptés lui ont conféré le huitième rang.

En Chiffres: ,290/,326/,554; 176 CS; 34 CC; 111 PP

Christian Yelich, Brewers de Milwaukee

Yelich a été dans la course pour la Triple Couronne jusqu’au 163e match de la saison régulière. Le champion frappeur de la Nationale n’a toutefois pas pu rattraper Arenado pour les circuits et Baez pour les points produits. En plus de dominer pour la moyenne de puissance, Yelich a aussi terminé au deuxième rang de la Nationale avec 118 points comptés et à la première place avec 343 buts totaux. Sa moyenne de présence/puissance de 1,000 a aussi été la meilleure de la Nationale.

En Chiffres: ,326/,402/,598; 187 CS; 36 CC; 110 PP

Le choix de La Presse canadienne: Christian Yelich est sans aucun doute le joueur par excellence de la Nationale en 2018.

*Légende: Moyennes: au bâton/présence/puissance; CS: coups sûrs; CC: circuits; PP: points produits; PC: points comptés