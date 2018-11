VARSOVIE, Pologne — L’ex-finaliste au tournoi de Wimbledon Agnieszka Radwanska a déclaré qu’elle mettait un terme à sa carrière, après 13 saisons.

La Polonaise, qui est âgée de 29 ans, a mentionné qu’elle n’est «plus capable de s’entraîner et de jouer comme auparavant».

Radwanska, qui a déjà occupé le deuxième échelon mondial, a gagné 20 titres en carrière sur le circuit de la WTA. Elle a aussi atteint la finale à Wimbledon en 2012, où elle s’est inclinée en trois sets devant l’Américaine Serena Williams.

Elle s’est notamment retrouvée dans le carré d’as au All England Club en 2013 et 2015, ainsi qu’en demi-finales des Internationaux de France en 2014 et 2016.

Radwanska a précisé qu’elle ne quittera pas totalement l’univers du tennis, ajoutant «qu’il est temps de relever de nouveaux défis, développer de nouvelles idées, des choses qui soient aussi excitantes que sur le terrain, je l’espère.»