BOSTON — Les Red Sox de Boston ont prolongé le contrat de leur gérant Alex Cora, mercredi.

Cora avait un contrat couvrant les deux prochaines campagnes. Les champions de la Série mondiale ont prolongé l’entente jusqu’en 2021, avec une option de l’équipe pour 2022.

«Nous avons constamment été impressionnés par Alex, a dit le chef de la direction des Red Sox, Tom Werner. Sa connaissance du baseball, son habileté à établir des liens avec les joueurs et son instinct incroyable ont aidé à faire de nous des champions. Nous sommes entre de bonnes mains.»

Vainqueurs de 108 matches en saison régulière, les Red Sox ont triomphé en battant les Dodgers de Los Angeles en cinq matches, en Série mondiale.

«Depuis le premier jour, John et Linda Henry, Tom Werner, Mike Gordon, Sam Kennedy et Dave Dombrowski m’ont soutenu de façon merveilleuse, moi et ma famille.. J’en suis extrêmement reconnaissant, a dit Cora, embauché comme gérant le 22 octobre 2017. Comme équipe, nous apprécions au plus haut point ce que nous avons accompli cette année, mais nous regardons en avant. Nous allons nous concentrer à défendre notre titre.»