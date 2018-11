SEATTLE — Aaron Rodgers et Russell Wilson ont croisé le fer dans des matchs mémorables à Seattle et la huitième confrontation entre les Packers de Green Bay et les Seahawks depuis 2012 pourrait avoir des répercussions sur le portrait des éliminatoires dans l’Association Nationale, jeudi.

Les Redskins de Washington, les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Bears de Chicago et les Rams de Los Angeles mènent les quatre sections, alors que sept équipes — incluant les Packers et les Seahawks — luttent pour les deux places supplémentaires.

«Je sais que cette équipe est très, très capable d’accomplir ses objectifs, a dit Wilson. Je crois que tous nos adversaires devraient nous avoir à l’oeil.»

Les Seahawks (4-5) ont perdu leurs deux derniers matchs après avoir inscrit quatre victoires en cinq sorties, et ils n’ont pas subi trois revers consécutifs depuis la saison 2011. Pour leur part, les Packers (4-4-1) ont mis fin à une série de deux revers en écrasant les Dolphins de Miami 31-12 le week-end dernier.

Rodgers a perdu seulement trois fois face aux Seahawks au cours de sa carrière, la dernière fois lors du championnat de la Nationale au terme de la campagne 2014.

Les deux derniers duels face aux Seahawks ont été parmi les meilleurs de Rodgers, accumulant 311 verges de gains dans une victoire de 17-9 en ouverture de la saison 2017 et affichant un taux d’efficacité de 150,8 dans un gain de 38-10 en 2016.

Il a aussi déjà gagné à Seattle, mais sa dernière victoire au CenturyLink Field est survenue il y a 10 ans.

«Oui, c’est un environnement hostile, mais nous avons déjà gagné là-bas, a rappelé Rodgers. Il faut simplement connaître un bon début de match et éviter les revirements. Ils excellent pour provoquer des revirements. Je sais qu’il y a eu beaucoup de changements au sein de leur personnel de joueurs, mais ils continuent à très bien jouer.»

Rodgers et Wilson sont appuyés cette saison par des attaques au sol améliorées. Aaron Jones, des Packers, domine la NFL au chapitre des verges de gains par course, tandis que les Seahawks représentent la meilleure offensive au sol et elle a accumulé 273 verges de gains la semaine dernière face aux Rams malgré l’absence de leur porteur de ballon partant Chris Carson, blessé à la hanche.

Les Seahawks s’attendent à ce que Carson soit disponible jeudi. S’il est en mesure de jouer, il devrait obtenir le départ. Sinon, les Seahawks se tourneront à nouveau vers la recrue Rashaad Penny, qui a brillé la semaine dernière avec 108 verges de gains sur 12 courses et un touché. Penny, un choix de première ronde le printemps dernier, a démontré l’étendue de son talent après avoir été sur la touche pendant la première moitié de la campagne.

Même si Carson obtient le départ, les Seahawks devraient donner une chance à Penny de poursuivre sur sa lancée. Mike Davis devrait aussi toucher au ballon. Carson, Penny et Davis ont tous connu des matchs d’au moins 100 verges de gains au sol cette saison.