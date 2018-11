DENVER — Nathan MacKinnon a brisé l’égalité avec 10:58 à faire, Semyon Varlamov a repoussé 20 lancers et l’Avalanche du Colorado a défait les Bruins de Boston 6-3, mercredi, dans un duel entre deux des meilleurs trios du circuit.

MacKinnon a déjoué Jaroslav Halak à l’aide d’un tir des poignets après avoir reçu une passe de Mikko Rantanen et l’Avalanche a ainsi triomphé après avoir effacé un retard de deux buts. L’Avalanche a marqué quatre buts en troisième période, alors que Tyson Jost et Alex Kerfoot ont aussi touché la cible après que Matt Calvert eut créé l’égalité plus tôt dans l’engagement.

Rantanen et Gabriel Landeskog ont été les autres buteurs de l’Avalanche.

Le premier trio de l’Avalanche, composé de Landeskog, MacKinnon et Rantanen, a accumulé six points, gonflant son total à 75 cette saison, un sommet dans la LNH.

Tout juste derrière eux, on retrouve le premier trio des Bruins. Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak ont fourni un but et deux aides, mercredi, pour augmenter leur total à 71 points.

Jake DeBrusk a réussi un doublé pour les Bruins, qui ont perdu le premier match d’un voyage de quatre. Halak a effectué 19 arrêts.

Le capitaine des Bruins Zdeno Chara a subi une blessure au bas du corps en première période et n’est pas revenu au jeu.