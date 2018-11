LAS VEGAS — Cody Eakin a inscrit deux buts, Marc-André Fleury a réalisé 29 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Ducks d’Anaheim 5-0, mercredi.

Alex Tuch et Nick Holden ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Tomas Hyka a aussi touché la cible pour les Golden Knights, qui avaient perdu leurs deux rencontres précédentes. Max Pacioretty a été crédité de ses deux premières aides avec la formation du Nevada.

Il s’agissait pour Fleury d’un troisième blanchissage déjà cette saison, et de son 51e en carrière, ce qui le classe au 24e rang dans l’histoire de la LNH, à égalité avec Rogatien Vachon, Curtis Joseph, Tomas Vokoun et Dave Kerr.

John Gibson a accordé trois buts sur 12 lancers en 27:19 de jeu devant le filet des Ducks. Ryan Miller a pris la relève et a repoussé 11 des 13 tirs dirigés vers lui.