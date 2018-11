NEW YORK — La NFL accorde plus de 35 M $ de financement à cinq organisations menant des recherches sur le diagnostic et le traitement des lésions cérébrales.

Par le biais d’un comité consultatif, lié à l’initiative «Play Smart. Play Safe», la NFL attribue des subventions à des équipes de recherche spécialisées dans les commotions cérébrales et les maladies associées, notamment l’encéphalopathie traumatique chronique.

Les institutions qui vont en bénéficier:

— Le Boston Children’s Hospital et l’école de médecine de Harvard, 14 698 132 $, pour «Une étude prospective, longitudinale et translationnelle pour les anciens joueurs de la NFL».

— L’Université de Pittsburgh et son centre médical, 6 070 384 $, pour l’étude «Prévalence de la santé du cerveau par rapport à la neurodégénérescence chez les retraités du football professionnel».

— L’Université de Calgary, 9 438 473 $, pour l’étude «Surveillance dans les écoles secondaires pour réduire les commotions cérébrales chez les jeunes».

— L’Université de la Californie à San Francisco, 3 454 080 $, pour l’étude «Transformer la recherche et les connaissances cliniques en lésion cérébrale traumatique».

— Le Spaulding Rehabilitation Hospital et l’école de médecine de Harvard, 1 583 138 $, pour l’étude «Le spectre des commotions: indicateurs de la récupération clinique, du traitement et de la réadaptation, et les effets possibles à long terme».