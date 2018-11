NEW YORK — Le défenseur des Jets de Winnipeg Josh Morrissey a écopé une amende de 8467,74 $ US pour un geste antisportif à l’endroit de l’attaquant des Capitals de Washington T.J. Oshie.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle jeudi. Le montant de l’amende représente le maximum permis selon la convention collective.

L’incident est survenu en fin de rencontre mercredi, dans la victoire de 3-1 des Jets face aux Capitals. Morrissey a enlacé Oshie le long de la bande avant de le projeter contre la patinoire. Oshie, qui a déjà été ennuyé par des commotions cérébrales, a paru ébranlé sur la séquence.

Morrissey n’a pas été puni par les arbitres pour son geste. Il a déjà été suspendu une fois au cours de sa carrière, pour un match éliminatoire en avril dernier pour un double-échec au visage d’un rival.

Le défenseur des Panthers de la Floride Mike Matheson avait été suspendu pour deux rencontres pour un geste semblable à l’endroit de l’attaquant des Canucks de Vancouver Elias Pettersson plus tôt cette saison.

Âgé de 23 ans, Morrissey a inscrit un but et sept aides en 17 rencontres cette saison. Choix de premier tour des Jets en 2013, 13e au total, il a accumulé 14 buts et 40 aides en 181 matchs de saison régulière dans la LNH.

Il écoule la première saison d’un contrat de deux qui lui rapporte un salaire moyen annuel de 3,15 millions $.